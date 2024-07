Homem morre em colisão entre carro e caminhão na ERS-569 entre Novo Barreiro e Barra Funda

Por volta das 10h15min desta sexta-feira, 12 de julho, uma colisão envolvendo um Polo, placas padrão Mercosul, e um caminhão Mercedez Benz, resultou em uma vítima fatal, próximo ao acesso à Linha Jogareta, na ERS 569, entre Novo Barreiro e Barra Funda.

Segundo informações do Comando Rodoviário de Palmeira das Missões, responsável pelo trecho, o carro trafegava sentido Novo Barreiro/Barra Funda, e o caminhão acessava a Linha Jogareta. A vítima fatal é um homem, condutor do Polo. O caroneiro do Polo foi encaminhado, pela ambulância da Saúde de Barra Funda, para atendimento médico no Hospital Comunitário de Sarandi. Já o motorista do caminhão, que era único ocupante, não se feriu.