Homem morto em confronto com a BM residia em Três de Maio

A Polícia Civil confirmou que o homem que morreu após troca de tiros com policiais militares em Três Passos possuía a idade de 30 anos e residia em Três de Maio. Já informações apuradas pela Rádio Alto Uruguai indicam também que ele era natural de Campo Novo.

Segundo a Polícia Civil, em tese, o homem que morreu foi alvejado por três disparos que atingiram o tórax, abdômen e perna. O fato ocorreu na noite da última quarta-feira (10) na BR-468, localidade de Esquina Santo Antônio, no interior de Três Passos.

Por meio de nota, a Brigada Militar forneceu mais detalhes sobre a ocorrência. Conforme publicado pela instituição, o veículo ocupado pelos suspeitos desobedeceu a ordem de parada e furou o primeiro bloqueio. O carro vinha da área de fronteira com a Argentina e seguia pela BR-468 em direção a Três Passos.

De acordo com apuração da reportagem, a tentativa de abordagem por parte da Força Tática ao Renault Megane, com placas de Horizontina, teria ocorrido em Tiradentes do Sul. O veículo seguiu em fuga por cerca de 1,5 km até parar às margens da rodovia.

A Brigada Militar informa, na nota, que na segunda tentativa de abordagem o motorista parou o carro. O condutor e o caroneiro desceram e fugiram em direção a uma mata, efetuando disparos com arma de fogo contra a guarnição de serviço.

Houve confronto com troca de tiros, sendo que um dos fugitivos foi alvejado. Conforme a Brigada Militar, o baleado portava uma arma de fogo. Ele foi socorrido ao Hospital de Caridade de Três Passos onde veio a óbito. O outro indivíduo conseguiu fugir para o meio da mata. Nenhum policial militar ficou ferido.

Em revista veicular foram localizados 32 tijolos de maconha pesando 27,5 kg. Ainda houve a apreensão de um revólver marca Rossi calibre 38, três munições intactas e três munições deflagradas, além do próprio carro.

De acordo com o delegado Marion Volino, responsável pela investigação, foi instaurado inquérito policial “pelo delito de tráfico de drogas e para apurar as circunstâncias da morte do indivíduo que transportava a droga”. Conforme o delegado, “o outro indivíduo conseguiu fugir e até o momento não foi localizado”.