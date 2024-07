Identificado homem que morreu em confronto com a Brigada Militar na BR-468, em Três Passos

Um homem de aproximadamente 20 anos de idade morreu em confronto com a Força Tática da Brigada Militar, na noite desta quarta-feira (10), na BR-468 em Esquina Santo Antônio, interior de Três Passos.

Após o serviço de inteligência da Brigada Militar monitorar um veículo estranho que vinha da área de fronteira, a Força Tática tentou a abordagem do mesmo em Tiradentes do Sul. O veículo Megane furou a abordagem e o bloqueador da Brigada Militar, empreendedo fuga por aproximadamente 1,5 quilômetro, quando parou As margens da rodovia.

O condutor e o caroneiro desceram do veículo atirando contra a guarnição da Brigada Militar. O condutor do veículo foi atingido na perna e no tórax. O caroneiro empreendeu fuga em meio ao matagal e escuridão, não sendo encontrado até o momento.

O homem ferido foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos pela viatura da Brigada Militar. Ele deu entrada na casa de saúde vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.