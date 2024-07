Operação Hater é deflagrada no combate a crimes de homofobia e preconceito em redes sociais em Santa Rosa

Na manhã desta quarta-feira (10/07), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI/DPGV) com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais da 10ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em diversos locais no município de Santa Rosa. O objetivo da ação é combater os crimes de homofobia e preconceito produzidas por um indivíduo, via redes sociais.

Segundo a Delegada Tatiana Bastos, a investigação iniciou a partir da publicação de ofensas homofóbicas e discurso de ódio contra membros do poder Executivo.

Após a análise de vários “prints” com as agressões postadas nas redes sociais e oitiva de testemunhas, foram representados e deferidos pelo Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão, em endereços do investigado, inclusive seu escritório profissional, onde hoje foram apreendidos celulares, computadores e periféricos de informática.

O Diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, Delegado Christian Nedel, acrescenta que as investigações visam cessar ou impedir qualquer ato criminoso contra a população gaúcha, assim como responsabilizar qualquer pessoa que vise propagar discursos de ódio nas redes sociais.