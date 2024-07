Suspeitos de tentativa de furto em Campo Novo são presos após fuga, em Ijuí

Na madrugada desta terça-feira (09), após informações recebidas, referente a uma quadrilha de roubo, a equipe do Policiamento Tático foi munida de informações de uma tentativa de furto no município de Campo Novo onde suspeitos fugiram pela ERS 155.

As guarnições tentaram abordar o veículo com as características repassadas, este não obedeceu às ordens emanadas pelos policiais, e foi acompanhado, em fuga os ocupantes do veículo dispensaram “miguelitos” na via e após perder o controle colidiu em uma árvore. Um dos ocupantes do veículo empreendeu em fuga ao mato, não sendo localizado. Outros dois indivíduos foram abordados no interior do veículo.

Após identificação verificou-se que ambos possuem uma vasta ficha criminal.

Foram localizados e apreendidos, uma espingarda Boito calibre 12(furtada), 04 galões de fungicida, 3 galões de óleo lubrificante, 1 motosserra, 4 litros de fungicida, 2 munições de cal. 12 ( 1 intacta e 1 deflagrada), 2 telefones celulares, 3 lanternas, luvas, miguelitos, lonas e um veículo GM Vectra.

Diante do fato, os indivíduos foram conduzidos para UPA para a triagem médica e após para a delegacia de polícia e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.