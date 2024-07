Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos em Constantina

Na manhã desta terça-feira (09), a Delegacia de Polícia de Constantina/RS, com apoio das DPs de Liberato Salzano, DP e DPPGV de Carazinho/RS, sob coordenação do Delegado José Soares de Bastos, deflagrou uma operação policial no Município para prender suspeitos da autoria de homicídio qualificado ocorrido município de Novo Xingu/RS. Duas pessoas foram presas.

O crime ocorreu em 18/01/2024 , sendo que o cadáver da vítima foi localizado em 24/01/2024, já em decomposicão avançada, em uma tapera na localidade de Linha São Paulo, interior de Novo Xingu/RS.

A investigação dos fatos, conduzida por Agentes Policiais da Delegacia de Polícia de Constantina/RS, envolveu inúmeras diligencias: exumacão de cadáver para esclarecer a causa da morte, exame de DNA, buscas e apreensões em domicílios, afastamentos de sigilo de dados telemáticos e bancários, oitivas, análise de imagens, entre outras diligências.

A prisão foi decretada pelo Poder Judiciário, Comarca de Constantina/RS, mediante representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público.

Os presos foram recolhidos ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.