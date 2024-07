Porto Xavier: Polícia realiza ação contra grupo criminoso de traficantes

A Polícia Civil (PC) de Porto Xavier deflagrou, nesta terça-feira (9) a segunda fase da Operação CEPA, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em Porto Xavier.

As investigações identificaram a existência de um grupo criminoso responsável pela distribuição e venda de cocaína na região, inclusive com ramificação na região metropolitana.

A primeira fase da operação se deu no final de abril, onde parte do grupo criminoso foi preso. De acordo com a PC, os investigados têm relação com recente onda de violência na região, incluindo homicídios que têm como motivação a disputa de grupos criminosos rivais.

As investigações apontaram, ainda, a participação de indivíduos que já se encontram recolhidos no sistema prisional gaúcho.

Em Porto Xavier, foram presos dois homens, sendo executadas também ordens de busca e apreensão. Em Santiago, outro indivíduo foi capturado nesta manhã.

A ação desta terça contou com apoio de policiais civis das delegacias de São Luiz Gonzaga, Roque Gonzales, Dezesseis de Novembro, São Nicolau e Pirapó além de policiais civis das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Luiz Gonzaga e Santiago, sendo que estes executaram mandados de busca e prisão na moradia de um suspeito e no presídio de Santiago.