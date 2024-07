Homem é preso em flagrante no centro de Tenente Portela por furto

Na tarde desta segunda-feira, 08/07, por volta das 13h a Brigada Militar de Tenente Portela, recebeu a informação do furto de um estabelecimento comercial próximo a praça do índio no centro da cidade.

Em uma ação rápida e de posse das informações e características do homem, a guarnição iniciou as buscas logrando êxito, constatando o flagrante delito.

O mesmo foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil e posteriormente ao presídio estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da justiça.