Ministro Paulo Pimenta anuncia duplicação da BR-285 em Ijuí

O ministro para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, participou nesta segunda-feira, 8/07, do ato de assinatura para o início das obras da Travessia Urbana da BR 285, em Ijuí, RS. O trecho de dez quilômetros será duplicado e conecta municípios do noroeste do estado, fomentando a expansão de rotas comerciais.

O empreendimento, que avançou em trabalho conjunto com a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, receberá do Governo Federal R$ 36 milhões iniciais em 2024. Em entrevista na Associação Comercial e Industrial do município, o chefe da pasta destacou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico regional, que necessita ampliar a logística e a mobilidade.

“Em 2023, investimos no Rio Grande do Sul, em infraestrutura rodoviária, mais do que o governo anterior em quatro anos. Queremos, em quatro anos agora, chegar a um investimento entre R$ 7 e 8 bilhões em obras para o estado. Por isso que essa obra vai saindo do papel agora. Por muitos anos, o projeto ficou paralisado, tivemos a mobilização da bancada gaúcha”, enfatizou o ministro.

Paulo Pimenta explicou que a obra está entre as prioridades do presidente Lula para o RS e deve ser realizada ao longo de três anos, recebendo o total de R$ 250 milhões em recursos. “A Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que obras em execução não podem ficar fora do orçamento e obras novas não podem ser incluídas enquanto as em execução não forem concluídas. Portanto, essa obra está em execução e tem prioridade para a realização e destinação de recursos da bancada gaúcha”, reiterou.

O líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Dionilso Marcon (PT), esteve no anúncio e exaltou a necessidade da duplicação da rodovia para a região: “Tem o acordo na bancada gaúcha de que obra iniciada sempre tem prioridade, e não será diferente nesta da BR 285. Obrigada ao ministro Pimenta, que está aqui para dar início a essa obra tão esperada e de importância muito grande para Ijuí e todo o Rio Grande do Sul”, salientou o deputado Marcon.

Também estiveram presentes no ato de assinatura desta segunda os deputados federais Elvino Bohn Gass (PT/RS), Pompeu de Mattos (PDT/RS), e o deputado estadual representando a Assembleia Legislativa do RS, Gerson Burmann (PDT).