América derrota Operário e iguala Santos no topo da Série B: 2 a 0

Quando entraram em campo neste sábado (6), em Belo Horizonte, América-MG e Operário-PR estavam idênticos em pontuação e objetivo: se igualar ao Santos na ponta da tabela da Série B. Ao final dos 90 minutos, os donos da casa levaram a melhor por 2 a 0, com gols de Adyson e Willian Machado (contra) e agora estão junto com a equipe paulista na classificação, com 25 pontos. Pelos critérios de desempate (o Peixe tem oito vitórias contra sete do Coelho), o Alvinegro praiano aparece em primeiro.

A partida no Estádio Independência foi decidida na segunda etapa. Aos 11 minutos, após roubar a bola no campo de defesa adversário, o América saiu em velocidade pela esquerda. Brenner rolou para o meio da área e encontrou Adyson livre para finalizar de primeira e abrir o placar.

Aos 25, o Coelho chegou ao segundo gol numa jogada de insistência. Após outra jogada pela esquerda, foram duas finalizações em sequência: primeiro Pará salvou o gol de Moisés em cima da linha e, no rebote, Adyson chutou para defesa de Rafael Santos. No segundo rebote, Mateus Henrique cruzou rasteiro e o zagueiro Willian Machado acabou colocando a bola para dentro das próprias redes.

O triunfo encerrou um curto período de três jogos sem vitória do América, cujo próximo compromisso é no sábado, dia 13, diante do Sport, fora de casa. Tanto a equipe mineira quanto o Santos ainda podem ser ultrapassados na rodada, caso o Avaí derrote o Novorizontino, em casa, na segunda-feira.

Já o Operário, com 22 pontos, é o atual quarto colocado, mas até o fim da rodada pode perder até seis posições, já que várias equipes estão com pontuação próxima e ainda vão entrar em campo na rodada. O próximo jogo do Fantasma é contra o Goiás, em casa, no dia 17.