Operação contra o comércio irregular de defensivos agrícolas cumpre mandados no Noroeste

A Polícia Civil deflagrou na quinta-feira (4) a Operação Saraquá com objetivo de combater os crimes de furto, receptação e falsificação de defensivos agrícolas, estelionato, além de fraudes de documentos públicos. A ofensiva visa desarticular uma organização criminosa que atua em várias regiões do RS. Mais de 30 pessoas e duas empresas são investigadas por crimes rurais.

Ao todo, 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, São Borja, São Pedro do Sul, Taquari, Santo Ângelo, Palmeiras das Missões, Santa Bárbara do Sul, Salto do Jacuí, Boa Vista do Incra, Rio Pardo, Cruz Alta, Ibirubá, Boa Vista do Cadeado, Panambi, São Sepé, Agudo, Alegrete, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, além de Bandeirantes no Mato Grosso do Sul e Jataí em Goiás.

Durante a ação, uma pessoa foi presa em Alegrete. Três armas de fogo, munições, celulares, agrotóxicos e 17.800 litros de fertilizantes foram apreendidos. Constatou-se ainda que uma empresa operava irregularmente desde 2018. A operação foi deflagrada através da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato de Bagé.

A investigação identificou duas empresas que atuam no ramo de venda de defensivos agrícolas e fertilizantes em Porto Alegre, Passo Fundo e Taquari. As empresas são suspeitas de receptar produtos furtados e falsificar insumos agrícolas. A estimativa é de que as vendas desses defensivos superam 1,1 milhão de litros, o que leva a uma estimativa financeira superior a R$ 100 milhões.