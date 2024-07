Motociclista sofre parada cardíaca após colisão contra automóvel

Um motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de quinta-feira, dia 4, depois de colidir a moto Biz que conduzia contra uma Saveiro no Centro de Itapiranga, Extremo-Oeste de Santa Catarina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, uma equipe médica de São Miguel do Oeste estava realizando a reanimação no homem, que foi encontrado caído na pista.

A vítima teve a parada cardíaca revertida ainda no local e em seguida, foi conduzida ao hospital de Itapiranga.

O condutor da Saveiro não sofreu lesões e permaneceu no local após o acidente. Os dois veículos ficaram bastante danificados.