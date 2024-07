Acidente deixa condutor de motocicleta elétrica ferido em Três Passos

O condutor de uma motocicleta elétrica, ficou ferido em uma colisão envolvendo um veículo de passeio por volta das 12h45 desta quinta-feira (04), na Rua Demétrio Riberio, bairro Érico Veríssimo em Três Passos.

O condutor do carro GM Vectra Elegance de 23 anos não se feriu, já o condutor da motocicleta elétrica de 74 anos de idade, foi removido ao Hospital de Caridade de Três Passos com suspeita de fratura no tornozelo da perna direita.