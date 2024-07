Dois carros se envolvem em colisão na ERS 585 entre Erval Seco e Seberi

Na noite desta quarta-feira, 03, dois veículos se envolveram em um grave acidente na ERS 585, que liga Erval Seco a Seberi. Conforme apurado, um Gol branco e um Siena colidiram, resultando em grandes estragos em ambos os veículos.

Os condutores foram socorridos pelo SAMU e pela ambulância da Secretaria de Saúde de Erval Seco, sendo encaminhados ao hospital Pio XII. Ambos se encontram em estado de saúde estável.

A Brigada Militar foi a primeira a atender a ocorrência e permaneceu no local até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Palmeira das Missões. O acidente ocorreu próximo a uma curva, e há suspeitas de que uma ultrapassagem possa ter sido a causa do incidente.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente.