Plano Safra é lançado em Brasília com exposição de máquinas agrícolas

Para demonstrar a sua linha de equipamentos destinados à agricultura familiar, a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), através da CSMIA - Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, realizará uma exposição com 44 máquinas que ocorrerá junto com o lançamento do novo Plano Safra da Agricultura Familiar, e do Plano Safra da Agricultura Empresarial, que vai acontecer no dia 03 de julho (quarta-feira), no Palácio do Planalto, em Brasília. A exposição será realizada junto com a ANFAVEA e SIMERS.

Os produtos expostos estarão alinhados com o Programa Mais Alimentos, incluindo tratores de até 80 CV e implementos adequados a esta potência. Além disso, serão destacados produtos de pequeno porte com valor até R$ 50 mil, reforçando a capacidade da ABIMAQ e suas associadas em atender tanto o mercado nacional quanto internacional.

A exposição será uma oportunidade para demonstrar a aptidão das empresas brasileiras no apoio à agricultura, evidenciando a importância do setor de máquinas e equipamentos para o desenvolvimento agrícola do país.

De acordo com Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, "As máquinas expostas representam a mais alta tecnologia, com capacidade de produção adequada às necessidades da agricultura". A ABIMAQ espera que, com o Plano Safra, os produtores tenham acesso a essa tecnologia de ponta, contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável.

Esta mostra representa uma pequena porção da vasta gama de produtos e tecnologias disponíveis pela indústria nacional para a mecanização da agricultura, tais como: tratores, motocultivadores, vagões forrageiros, pulverizadores, roçadeiras, plantadeiras, distribuidores de adubo, semeadora de precisão, serraria portátil, plaina traseira, distribuidor de calcareo, grades, colhedora de forragens, misturador desensilador, semeadeira adubadeira, semeadeira monodisco, ensiladeira, desintegrador, entre outros.

Serviço - Lançamento do novo Plano Safra e exposição de Máquinas e Implementos Agrícolas:

Data: 03 de julho de 2024 (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Palácio do Planalto, Brasília