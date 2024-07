Operação Conexões é deflagrada nos municípios de Palmitinho, Seberi e Iraí

Na manhã desta quarta-feira, 3, a Polícia Civil e a Brigada Militar deflagraram a Operação Conexões. Aproximadamente 80 policiais civis e militares estão cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Palmitinho, Seberi e Iraí.

As ordens judiciais são decorrentes de investigação policial, que identificou suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Conforme se apurou, os investigados estão vinculados à organização criminosa, que atua no comércio de entorpecentes na região. Até o momento, sete prisões preventivas já foram realizadas. A operação segue em andamento, com as equipes em atuação na busca pelos criminosos.