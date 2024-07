Acidente é registrado na tarde desta segunda feira na rodovia RSC 163 entre Tenente Portela e Barra do Guarita

Por volta das 14:30hs foi registrado uma saída de pista na RSC 163, rodovia que liga os municípios de Tenente Portela e Barra do Guarita. O condutor de um Chevrolet Onix com placas de Santa Catarina, seguia no sentido Portela, Barra do Guarita, acabou perdendo o controle do veículo que capotou entre as localidades de Capoeira grande e Esquina Jabuticaba.

O condutor ficou preso as ferragens, o Samu e os Bombeiros voluntários de Tenente Portela foram acionados para o resgate da vítima que foi encaminhada consciente ao Hospital Santo Antônio de Portela.