Na data de 28/06 (sexta-feira), por volta das 13h, a Brigada Militar recuperou no município de Vista Gaúcha, uma motocicleta que havia sido furtada no município de Derrubadas na data de 23/06. Após os trâmites legais, a motocicleta que estava com seus sinais identificadores íntegros, foi restituída ao seu verdadeiro proprietário. A Polícia Civil investiga o caso.