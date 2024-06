Um acidente de trânsito na BR 472, na localidade de Daltro Filho próximo a uma curva, foi registrado na tarde desta quinta feira. Por volta das 15:00, dois caminhões acabaram se envolvendo neste acidente.

Um caminhão com placas do Paraná e outro com placas do Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar houve apenas danos materiais em ambos os veículos. a rodovia não chegou a ser bloqueada, porém o trânsito era lento no local do acidente. Os motoristas não se feriram.