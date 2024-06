Operação contra o tráfico de drogas no Sul do Brasil – Em Lajeado Bugre foram recebidos a tiro, em Ijui e Santo Cristo ocorreram prisões

De acordo com a polícia, é alvo da ação uma organização criminosa que seria a responsável por abastecer com drogas todo o território gaúcho.

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quinta-feira (27), durante operação contra o tráfico de drogas no Sul do Brasil, 54 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema. Foram cumpridos 85 mandados de prisão preventiva e 136 de busca e apreensão em 31 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também houve a apreensão de veículos e dinheiro.

Em Lajeado do Bugre, diversas armas de fogo foram apreendidas. Os policiais foram recebidos a tiros ao cumprirem um dos mandados na cidade localizada no Norte do Estado. Ninguém ficou ferido e um homem foi preso com uma arma de fogo. Ele era companheiro de uma mulher que é investigada.

O caso foi descoberto após a apreensão de quase duas toneladas de maconha dentro de uma lavagem de carros em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em maio deste ano. Duas pessoas foram presas e os celulares delas foram apreendidos na ocasião. Após análise dos aparelhos, 40 suspeitos foram identificados. São eles os alvos da operação desta quinta.

RAMIFICAÇÃO ESTADUAL

A facção alvo da operação possui berço no Vale do Sinos, mas estendeu suas ramificações por todo o Estado. A investigação apurou a existência de um esquema complexo de compra, venda e distribuição de drogas, cobrindo praticamente todo o território do Rio Grande do Sul. O Denarc identificou a existência de vários líderes desse grupo, alvo desta ofensiva, espalhados pelo RS, que se articulavam para intermediar o fornecimento das drogas.