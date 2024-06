Foragido da Justiça é preso pela Brigada Militar em Porto Mauá

A PATRAM de Santa Rosa, em ação conjunta com o apoio de Guarnição Ambiental da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, efetuou a prisão de um homem de 30 anos neste domingo (23) em Porto Mauá. Além de estar foragido da Justiça, o homem era procurado por suspeita de tentativa de roubo.

Após informações do sistema de inteligência da Brigada Militar, o indivíduo foi localizado em um porto clandestino prestes a atravessar com destino à cidade de Alba Posse na Argentina.

O indivíduo já havia sido preso em junho de 2023 pelo crime de tráfico de drogas e foragiu do regime semiaberto do Presídio Estadual de Santa Rosa, também é suspeito de crime de roubo com lesões.

No momento da abordagem, o homem tentou fugir, sendo necessária sua imobilização e uso de algemas. Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Rosa para posterior encaminhamento ao presídio.