Brigada Militar realiza apreensão de produtos de origem estrangeira em Bom Progresso

Policiais militares do 7ºBPM, juntamente com a equipe da Polícia Civil, durante ações da Operação Agro Hórus, abordaram na manhã do último sábado (22), em Bom Progresso, um veículo que vinha da área de fronteira com a Argentina.

Em revista veicular foram localizadas diversas garrafas de vinho de origem estrangeira, sem o desembaraço aduaneiro. As mercadorias foram apreendidas, ficando à disposição da Receita Federal.

Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de mais de R$ 9.054,00.