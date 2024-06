Brigada Militar de Miraguaí realiza prisão de foragido

Durante intensificação de policiamento ostensivo, policiais militares do 7º BPM realizaram a prisão de um homem que estava com mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de entorpecentes, expedido pela Comarca de Novo Hamburgo, RS.



A prisão ocorreu em um evento público no município de Miraguaí, RS, na noite do último sábado (22/06).

A Brigada Militar continuará desenvolvendo ações estratégicas e operacionais que visam o bem da coletividade, preservação da ordem pública e a segurança da comunidade e do patrimônio.