Brigada Militar apreende produtos de origem estrangeira em Palmeira das Missões

Durante a tarde de quarta-feira (19/06), em abordagem e fiscalização na ERS 569 Km 00, na cidade de Palmeira das Missões, policiais militares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, através do Pelotão Rodoviário de Palmeira das Missões, abordaram um veículo carregado com dezenas de garrafas de vinhos de origem estrangeira, cuja mercadoria não havia passado pela fiscalização aduaneira por parte da Receita Federal.

As mercadorias foram apreendidas e entregues à Receita Federal de Santo Ângelo.

