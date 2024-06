Anamaco lança Termômetro do Varejo da Construção em parceria com Juntos Somos +

O Termômetro Anamaco JS+ é o novo indicador do varejo da construção, elaborado pela vertical de inteligência da empresa, em parceria com o Instituto de Pesquisas Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco). O estudo, cuja primeira edição está sendo publicada em junho, reúne um conjunto de informações que permite analisar o panorama geral do varejo de materiais de construção e auxilia na tomada de decisão de indústrias, varejistas, distribuidores e atacadistas.

”Esse indicador traz um termômetro de vendas essencial para a economia, pois refletem as tendências e necessidades do mercado. Estamos confiantes de que será um recurso valioso para orientar decisões e promover o crescimento sustentável do setor”, destaca Cassio Tucunduva, presidente da Anamaco.

Diferenciais do Termômetro Anamaco JS+

O Termômetro Anamaco JS+ se diferencia de outros índices do mercado por sua cobertura de dados, análise por regiões e indicadores exclusivos do setor. A ferramenta combina dados agregados das transações de indústrias e lojistas com números da pesquisa Tracking Anamaco, que utiliza a metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) para a coleta das informações. Além disso, a medição abarca diversos segmentos de lojas e categorias do segmento, como cimento, aço hidráulico, tintas, materiais elétricos, ferramentas elétricas e manuais, fechaduras, entre outros. Dessa forma, permite mensurar informações como sell-in (vendas do fabricante para o varejista), positivação (quantidade de lojas comprando das indústrias) e variação de preços (comparação do valor dos itens vendidos para as lojas de materiais de construção). O estudo também traz comparativos mensais, anuais e dentro do intervalo dos últimos 12 meses, além de discriminar os dados por regiões.

“As informações contidas no Termômetro são fundamentais para, de um lado, a indústria gerenciar suas ofertas e reorganizar prateleiras no ambiente digital e, de outro, para os lojistas repensarem estratégias e acompanharem os movimentos de mercado na hora de reporem seus estoques”, afirma Katia Ratnieks, Consultora do Instituto de Pesquisas da Anamaco.

Segmentação e abrangência de dados

Em sua primeira edição, O Termômetro do Varejo da Construção Civil considera a análise de dados de mais de 21 milhões transações de vendas, em todas as regiões do país, com base em dados dos últimos três anos, além de se basear em entrevistas realizadas mensalmente com mais de 600 lojas de material de construção.

Com a publicação de atualizações mensais e edições consolidadas anualmente, a ferramenta deve se consolidar como referência para apoiar estudos de mercado, bem como o planejamento estratégico e tático de todos os players do setor.

Inteligência de dados

A Juntos Somos Mais é uma Joint Venture da Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau e, recentemente, passou a operar um marketplace B2B próprio, a Loja Virtual, por onde, somente no ano passado, transacionou mais de R$ 10 bilhões. “Diante da escassez de informações consolidadas para nortear as decisões tomadas pelos principais agentes do setor, decidimos usar nossa expertise e compartilhar informações, livremente concedidas pelos nossos parceiros, em favor de toda a cadeia da construção” afirma Juliana Carsoni, CEO da Juntos Somos Mais.

Para ter acesso gratuito ao Termômetro Anamaco JS+, basta acessar o link e preencher as informações cadastrais.