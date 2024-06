Desaparecimento de José Roque Juchen completa 10 dias

Nessa segunda-feira (17/06) se completam 10 dias do desaparecimento de crissiumalense José Roque Juchen, o Barrerito.

O homem de 59 anos sumiu na tarde do dia 07/06, uma sexta-feira da residência onde vivia com seu irmão, na localidade de Lajeado Crissiumal. Ele tem problemas mentais e estava nu quando desapareceu, após tomar banho em um riacho das proximidades, onde ficaram as suas roupas.

Durante a última semana buscas foram realizadas em uma área muito extensa, pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros, inclusive com cães farejadores, também com o auxílio de familiares e diversos voluntários.

Na manhã dessa segunda-feira o Tenente Mauro Luis Simm de Faveri, Comandante da Brigada Militar de Crissiumal, destacou ao Guia Crissiumal que por ora as buscas estão suspensas, uma vez que não há novas informações sobre o caso.

Quem ver José Roque Juchen deverá imediatamente entrar em contato com a Brigada Militar ou a Polícia Civil.