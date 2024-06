Pilotos de Fórmula Truck abrem mão de patrocínios para ajuda

Em um gesto de solidariedade e altruísmo, os pilotos de Fórmula Truck Brayan Ruan Pitta Silva e Marcio Limestone, da equipe LCN Racing, decidiram abrir mão de todos os patrocínios durante a corrida que ocorreu entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 2024, na cidade de Cascavel, Paraná. O objetivo dessa iniciativa foi promover uma campanha de doação em prol das famílias desabrigadas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Ao abdicarem dos patrocínios, os pilotos substituíram os tradicionais logotipo em seus caminhões por mensagens de incentivo à doação. A campanha tinha como principal meta arrecadar fundos e fornecer auxílio às vítimas das enchentes que devastaram várias regiões do Rio Grande do Sul. Brayan Ruan Pitta Silva e Marcio Limestone destacaram que, diante da tragédia, o mais importante era oferecer ajuda às famílias necessitadas.

Declaração dos pilotos

"O que realmente importa é ajudar o próximo", afirmaram Brayan e Marcio em uma declaração conjunta.

A reação do público presente no evento foi extremamente positiva. Os espectadores aplaudiram a iniciativa e muitos se mobilizaram para contribuir com a campanha de doação. A postura dos pilotos e da equipe LCN Racing inspirou uma onda de solidariedade, fortalecendo a conexão entre a comunidade de fãs de Fórmula Truck e as causas humanitárias.

Com a visibilidade proporcionada pelo evento, a campanha de doação teve destaque, impulsionando as contribuições e ajudando a amenizar o sofrimento de inúmeras famílias afetadas pelas enchentes.

A iniciativa dos pilotos da LCN Racing não apenas destacou a importância de ações solidárias em tempos de crise, mas também reforçou os valores e ajuda mútua. Brayan Ruan Pitta Silva e Marcio Limestone mostraram que, mesmo em um esporte competitivo como a Fórmula Truck, há espaço para gestos de humanidade e solidariedade.

Um exemplo a ser seguido

A atitude de Brayan Ruan Pitta Silva e Marcio Limestone não passou despercebida no mundo dos esportes. Outros atletas e equipes começaram a considerar ações similares, inspirados pelo impacto positivo gerado pela LCN Racing. Essa onda de solidariedade pode se espalhar para outras modalidades esportivas, promovendo uma cultura de ajuda e cooperação em momentos de necessidade.

Próximos passos

Os pilotos já anunciaram que pretendem continuar com ações beneficentes ao longo da temporada. Esse compromisso contínuo reforça a ideia de que o esporte pode e deve ser uma plataforma para mudanças positivas na sociedade.