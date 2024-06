Tiros são disparados contra veículo na Avenida Ijuí, em Miraguaí

No início da noite de sábado (15), um casal e sua neta passaram por um momento de pânico enquanto embarcavam em seu veículo na Avenida Ijuí, em Miraguaí. Os três foram surpreendidos por um homem que efetuou três disparos contra o carro, porém, por sorte, ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu por volta das 18h15 próximo a prefeitura, (cerca de 80 metros) quando o casal de senhores embarcaram no veículo, e sua neta, cujo nome não foi divulgado.

De acordo com informações, o suspeito se aproximou rapidamente do veículo e, sem qualquer motivo aparente, disparou três tiros contra o carro. Os disparos atingiram a lataria, deixando marcas evidentes da violência do ataque, mas, felizmente, ninguém foi atingido.

Imediatamente após o crime, a polícia foi acionada e chegou ao local em questão de minutos. As autoridades já estão realizando buscas para tentar localizar e capturar o agressor. Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito ou o motivo pelo qual ele agiu dessa forma.