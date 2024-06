Brigada Militar prende um homem e recupera motocicleta em situação de Furtada/Roubada em Tenente Portela.

Na tarde de sexta-feira (14/06), policiais militares do 7°BPM prenderam um homem em Tenente Portela.

De posse de informações de que um indivíduo estaria transitando no interior do município com uma motocicleta em situação de Furtada/ Roubada, de imediato a guarnição de serviço deslocou ao local e realizou a abordagem de um indivíduo, e após pesquisar os dados da motocicleta no sistema informatizado da Brigada Militar, foi constatado que a motocicleta estava em situação de Furtada/ Roubada.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, a motocicleta foi recolhida, e o homem preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia civil.