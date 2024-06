Taça das Favelas abre inscrições para a segunda edição no RS

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da versão gaúcha da Taça das Favelas, a maior competição esportiva entre favelas do mundo. Assim como ocorreu na estreia do evento, o governo do Estado fará um investimento de R$ 800 mil, em uma parceria com a Central Única das Favelas do RS (Cufa).

A partir desta segunda-feira (17/6), é possível fazer a inscrição para participar do torneio por meio do site www.tacadasfavelasrs.com.br , onde também pode ser consultado o regulamento da competição. Poderão participar equipes de favelas, periferias e comunidades, compostas por integrantes com idades entre 14 e 17 anos na categoria masculino, e acima de 15 anos no feminino. As inscrições vão até 5 de julho.

Do total investido, R$ 400 mil são oriundos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e R$ 400 mil do Programa de Incentivo ao Esporte (Pró-Esporte RS) e da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), com apoio do Programa RS Seguro, vinculado ao gabinete do governador. As empresas patrocinadoras são CEEE Equatorial, Arbaza Alimentos e Silva Atacarejo.

Nesta nova edição, 37 municípios receberão jogos da Taça das Favelas, sendo 23 priorizados pelo Programa RS Seguro. Cada um contará com uma etapa municipal, na qual o campeão representará sua cidade nas próximas fases. São eles: Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Candiota, Canguçu, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Charqueadas, Cruz Alta, Esteio, Eldorado do Sul, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Imbé, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, São Jerônimo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, Sapucaia do Sul, Torres, Tramandaí e Viamão.

A final da Taça das Favelas Rio Grande do Sul 2024 ocorrerá em 21 de setembro e contará com transmissão ao vivo da RBS TV para todo o Estado.