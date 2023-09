Atendimento emergencial do DetranRS funcionará também aos sábados em Muçum e Roca Sales

Após autorização da prefeitura, o DetranRS disponibiliza o serviço de segunda via gratuita da carteira nacional de habilitação (CNH) também aos sábados em Muçum. O posto de atendimento emergencial funcionará das 8h30 às 11h30 na avenida Borges de Medeiros, 50.Em Roca Sales, o serviço também está disponível das 8h30 às 11h30 no Centro de Registro de Veículos local (rua General Daltro Filho, 2.111), com o apoio do Centro de Formação de Condutores (CFC) de Encantado.

Desde a semana passada, o DetranRS está emitindo gratuitamente a CNH para moradores de cinco municípios do Vale do Taquari. Além de Muçum e Roca Sales, Lajeado, Encantado e Arroio do Meio também têm direito ao serviço. Nesses outros municípios, a solicitação deve ser feita nos Centros de Formação de Condutores. O serviço está disponível de segunda a sábado.

A gratuidade da CNH integra as ações da força-tarefa do governo do Estado de atendimento aos desabrigados. As ações emergenciais buscam providenciar documentação para as famílias que perderam tudo nas enchentes e precisarão de documentos, inclusive, para acessar serviços sociais e de ajuda.

Ações emergenciais

Para facilitar a consulta, o DetranRS reuniu informações sobre os serviços oferecidos para os municípios afetados pelas enchentes no site. No banner “Ações emergenciais para os atingidos pelas enchentes”, é possível saber como acessar e consultar os locais e horários de atendimento de cada serviço.