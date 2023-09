DANÇA À DERIVA 2023: SP recebe encontro Latino-americano de Dança

O 10° Encontro Latino-americano de Dança, Performance e Ativismo - Dança à Deriva 2023 acontece entre os dias 5 e 15 de outubro, no Centro Cultural São Paulo, no bairro da Liberdade. O Dança à Deriva 2023 foi contemplado no Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas - Ibercena 2022/2023, representado no Brasil pela Fundação Nacional de Artes - Funarte.



A abertura será nesta quinta-feira, 5 de outubro, às 19h, e contará com a apresentação ‘Erga Omnes’, da Cia. Fragmento de Dança, além de um show musical dos rappers Arnaldo Tifú e Pedro Simples. Os ingressos são gratuitos e distribuídos uma semana antes da estreia, no site https://rvsservicosccsp.byinti.com.



O Dança à Deriva conta com a presença de artistas e obras de 11 países – Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela –, além do Brasil. O evento reúne protagonistas da cena contemporânea, artistas do corpo, da dança, da performance e das artes teatrais em 32 espetáculos. Além de espetáculos de dança, o encontro contará com videoarte, conversas, laboratórios criativos, workshops, fóruns e entrevistas.



“Dança à Deriva é um lugar onde poéticas e políticas se misturam, onde artistas se encontram, onde se compartilham processos e experiências artísticas, onde se revitalizam desejos comuns de convívio, de trocas afetivas e de celebração”, destaca a idealizadora do projeto, Solange Borelli.



Durante o evento, será realizado o ‘Entramadas – Fórum de Artistas Gestores’, um espaço voltado para conversas, onde cada artista conta sobre suas realidades, seus contextos sociais, políticos e culturais. O evento acontece no domingo, 8 de outubro, na Ocupação 9 de Julho; e segunda-feira, 9 de outubro, no espaço cultural Nave Coletiva.



DANÇA À DERIVA



Encontro Latino-americano de dança, performance e ativismo

De 5 a 15 de outubro de 2023

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, nº 1.000 – Liberdade - São Paulo

Ingressos são gratuitos, disponíveis uma semana antes da estreia, no site https://rvsservicosccsp.byinti.com, ou presencial, na bilheteria

Mais informações:

https://www.dancaaderiva.com.br/



Ficha Técnica:

Idealização e Coordenação Geral: Solange Borelli | Produção Executiva: Maju Tófulli | Colaboradores: Sylvia Fernández, Nelson Martinez, Luis Rubio, Eliana Jimenez, Gerson Moreno, Oswaldo Marchionda, Felix Oropeza, Sofia Lans e Valéria CanoBravi | Equipe Técnica: Alexandre Zullu, Edu Luz e Fabiano Savon | Registros Fotográficos: Giorgio D’Onofrio e Paulo Cesar | Registro Vídeos: Osmar Zampieri | Identidade Visual: Pedro Penafiel | Coordenação Mídias Sociais: Renato Fernandes | Assessoria de Imprensa: Nossa Senhora da Pauta | Apoio: Centro Cultural São Paulo, NAVE Coletiva, Cooperativa Paulista de Dança, Universidade Anhembi Morumbi | Produção e Realização: RADAR CULTURAL Gestão e Projetos.