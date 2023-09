ANS promove Audiência Pública 35

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai realizar, no dia 09/10, a Audiência Pública 35 para obter subsídios e debater a transferência de dados assistenciais, extraídos da Troca de Informações sobre Saúde Suplementar (TISS), quando o beneficiário fizer a portabilidade de carências,de maneira a viabilizar que o consumidor de plano de saúde seja o real proprietário e portador dos seus dados.

A audiência, aprovada na 594ª Reunião da Diretoria Colegiada, acontecerá das 14h às 18h, presencialmente, no auditório da Confederação Nacional do Comércio (Av. General Justo, 307, 9° andar, Centro - Rio de Janeiro). Para participar é necessário fazer inscrição, clicando aqui , até as 12h do dia 06/10.

Posteriormente, a gravação ficará disponível no canal da ANS no YouTube e no site da Agência.

Veja aqui todos os documentos referentes à audiência pública ou acesse o Portal da ANS e, no menu Acesso à Informação, entre na seção Participação da Sociedade, item Audiências Públicas.