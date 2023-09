Agosto tem os melhores resultados no mercado doméstico para o mês desde 2000

A aviação civil doméstica no Brasilregistrou, em termos de movimentação de passageiros e demandadepassageirosporquilômetro, o melhor mês de agostodesde o inícioda série histórica do levantamento dos dados do setor, em 2000.As informações estão disponíveis na atualização mais recente do Relatório de Demanda e Oferta, já liberadopara consulta no portal da ANAC .



Foto: Reprodução/Anac