Funarte publica resultado provisório da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023

A Fundação Nacional de Artes - Funarte publicou na quarta-feira, 20 de setembro, oresultado provisórioda etapa de Avaliação da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023, com a relação das propostas selecionadas, na página do edital .O prazo para recursos é de até três dias úteisapós a divulgação no site da Funarte, ou seja, até o dia 25 de setembro, segunda-feira.

Acesse aqui o documento com o resultado provisório dos projetos selecionados

Pedidos de recurso, com a devida justificativa, podem ser enviados para o e-mail[email protected], emformulário próprio(Anexo VIII, disponível na página do edital ). Não é permitida a apresentação de documentos obrigatórios que deveriam ter sido enviados no momento da inscrição.

O e-mail para interposição do recurso deve ter registrado no seuassunto: Recurso / Título do Projeto / Região pela qual concorre.Também é necessário anexar no e-mail o formulário disponibilizado (anexoVIII) com o devido preenchimento e assinatura.

Acesse aqui o formulário para recursos (Anexo VIII do edital)

É necessária a leitura atenta de todo o edital.

Para mais informações, consulte o edital