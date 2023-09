Bolsa de Pesquisa Magaly Muguercia 2023-2025: Ibercena abre o prazo para envio de projetos

A partir de hoje, 19 de setembro de 2023, projetos de pesquisa destinados a concorrer à Bolsa de Pesquisa Magaly Muguercia 2023-2025 podem ser enviados para seleção, por meio do site do Ibercena– Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas.O Brasil participa do programa, por meio da Fundação Nacional de Artes – Funarte/Ministério da Cultura.

Nesse endereço eletrônico, acessível abaixo, o Ibercena, responsável por essa e outras linhas de incentivo, publicou, há pouco mais de um mês as bases do novo edital– acesse link para a nota específica no final do texto.

ABolsa de Pesquisa Magaly Muguercia

Com o objetivo de promover a pesquisa profissional na áreas de circo, dança, teatro, artes performáticas e de outras expressões cênicas ibero-americanas, o Conselho Intergovernamental do Ibercena decidiu apoiar, através da criação desta bolsa, a conclusão de dois projetos de estudos já iniciados. Serão concedidos: uma verba de 7.500 Euros para cada trabalho; apoio de um comitê consultivo durante o desenvolvimento das pesquisas; e a publicação dos estudos concluídos, além de sua divulgação.

O Comitê Intergovernamental Ibercena destaca que pelo menos uma das duas bolsas será atribuída a um projeto que promova uma “integração eficaz da perspectiva de género em seu objeto de estudo (desde que sejam apresentados projetos com estas características)”. Dentre os principais parâmetros incluídos nas bases da linha de incentivo, o colegiado destaca, ainda, que os projetos devem ser desenvolvidos por “pesquisadores e/ou equipes de pesquisa ibero-americanas de natureza profissional”, e que o escopo da pesquisa e seu objeto de estudo devem envolver, no mínimo, dois países-membros do Ibercena.

Serão consideradas válidos os formatos de tese (para licenciatura e/ou doutorado), dissertação final de mestrado, e, ainda, “estudo de caso e/ou produtos associados à geração e/ou mapeamento de inventário”.

O Programa Ibercena convida todos os pesquisadores da área de artes cênicas ibero-imericanas a acessar as bases daBolsa de Pesquisa Magaly Muguercia 2023-2025, na página: www.iberescena.org/beca/investigacion e verificar todos os requisitos. Igualmente recomenda consultar a seçãoPerguntas Frequentes, em: www.iberescena.org/beca/preguntas-frecuentes ; e/ou consultar o Comitê do Ibercena diretamente, através do e-mail: [email protected] - atenção para a letra “e” de “Iberescena” (a grafia foi concebida para países de idioma espanhol).

Acesse aqui a página do edital, no site da Funarte