Atingidos pelas enchentes terão gratuidade na 2ª via de documentos de veículos e autorização para troca de placas

O DetranRSdisponibilizou, na terça-feira (19/9), novos serviçospara moradores de municípiosatingidos pelas enchentes. A autarquiaanunciou gratuidade na emissão de segunda via dedocumentos de veículos e na autorização para troca de placas para veículos registrados em oitomunicípiosincluídos no Decreto 57.177/2023.Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales eSanta Tereza terão direito aos benefícios.

Os serviços podem ser solicitados em qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do Rio Grande do Sul ( confira aqui os endereços ). A autarquia também montou um postode atendimento emergencial em Muçum,umadas cidades mais atingidas pelas chuvase que não possui CRVA.O posto funcionarána Prefeitura de Muçum (Borges deMedeiros, 50)e o horário de atendimento será das 12h às 17h de segunda à sexta-feira.

Documentos de veículos

Aqueles que perderam o Certificado de Registrode Veículo(documento de propriedadeem papel moeda, antigamente chamado de DUT) podem solicitargratuitamente a emissãodeuma segunda via.O novo documento será emitido somente na versão digital, já que o documento em papel foi extinto em 2020.

Para requerer, é preciso apresentar o boletim de ocorrência da perda. Nos casos de Muçum e Roca Sales, será aceito apenas uma declaração de perda do documento.

Troca de placas

Proprietários de veículos que perderam a placa nas enchentes podem solicitar gratuitamente a autorização para confecção de uma nova placa, apresentando o boletim de ocorrência. Nos casos de Muçum e Roca Sales, será aceito apenas uma declaração de perda de placa.

Como as placas são comercializadas por empresas, não há a possibilidade de oEstado isentar a fabricação. Esse serviço, portanto, deverá ser pago pelo proprietário.

Outros serviços do DetranRS

Além dos serviços para proprietários de veículos, o DetranRStambém está emitindosegundavia gratuita dos documentos de habilitação em cinco das cidades atingidas (Muçum, Roca Sales, Lajeado, Encantado e Arroio do Meio). A autarquia também mobilizou seus guinchos credenciados para remover veículos danificados e/ou em situação de riscoem Muçum. Novas medidas serão anunciadas nos próximos dias.