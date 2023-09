ANS apresenta novo painel de dados econômico-financeiros

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou, em 12/09, o Webinar Painel Econômico-Financeiro do 2º trimestre de 2023, apresentando o novo formato da ferramenta, que traz os mais recentes dados do mercado e agora consolida e reorganiza o conteúdo até então divulgado em três diferentes publicações: o Anuário da Saúde Suplementar, o Prisma Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar e o Painel Contábil da Saúde Suplementar.

Ao abrir o evento, o diretor de Normas e Habilitação das Operadoras, Jorge Aquino, agradeceu a participação de todos e chamou a atenção para a fusão das três ferramentas que convergiram no Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar. “O novo formato traz informações atualizadas, fechando o segundo trimestre de 2023, em que podemos verificar um desempenho ainda não satisfatório, mas com boa dose de recuperação financeira, com uma tendência de acomodação no pós-pandemia”, destacou, passando a palavra para o diretor-adjunto da área, Cesar Serra.

Segundo Cesar, a ANS teve um trabalho de observação dos dados em um cenário bastante peculiar, que vai do período pré, durante e pós pandemia de Covid-19, com oscilações nos números da saúde suplementar. “É importante esclarecer que os dados são enviados pelas operadoras, produzidos pelo mercado. A ANS reúne e publica esses dados para a sociedade, de forma transparente, para que toda a sociedade possa acompanhar o desempenho do setor”, explicou.

O gerente de Habilitação e Estudos de Mercado da ANS, WashingtonAlves, detalhou os trabalhos realizados para a publicação do Painel, salientando que a pandemia de Covid-19 ainda tem influência nos números que o setor apresenta hoje: “A leitura dos dados do painel permite vermos que 2020 foi um ano bom para o setor, em termos de resultados econômicos, mas a partir de então temos um período de incertezas, que se refletem até hoje”, disse. Em sua avaliação, no contexto do pós-pandemia, é possível observar que os resultados, apesar de não serem considerados bons, estão se reacomodando, e que há uma constante progressão de beneficiários.

Washington apresentou os principais números consolidados do 2º trimestre de 2023 e algumas comparações com períodos anteriores, bem como explicou sobre os conceitos utilizados na ferramenta, como por recorte de modalidades de operadoras e por segmento, além de diversas leituras do painel, como a relação entre a recomposição de receitas e a variação despesa assistencial.

“Essa publicação é aberta e, assim, cada ator do setor pode fazer sua análise sobre os dados. Por isso, esse painel começa a criarbenchmarkingpara a própria gestão das operadoras”, concluiu.

Já o coordenador de Estudos de Mercados substituto da ANS, Leonardo Fernandes, apresentou o caminho para se chegar à ferramenta no portal da Agência, mostrando as funcionalidades e a navegação dos conteúdos. “Nosso trabalho consistiu em repensar o painel, acrescentando informações necessárias para que ele se apresentasse de forma lógica e interessante para o usuário”, detalhou.

Ele destacou os filtros que poderiam ser utilizados, como porte, operadora, segmento, modalidade, tipo de receitas etc. “O painel possibilita comparativos entre períodos, por exemplo, o que facilita a visualização das pesquisas”, apontou.

Antes de encerrar o webinar, os participantes puderam esclarecer dúvidas com a equipe que idealizou e remodelou o painel.

Para assistir ao evento na íntegra, clique aqui .