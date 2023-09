Webinário abre 3ª edição da Primavera X em 22 de setembro

Na próxima sexta-feira, 22 de setembro, acontecerá o webinário de abertura da Primavera X, das 10h às 11h, podendo ser acessado por meio do YouTube da Jornada X e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) . Representará a agência reguladora durante a abertura do evento, a superintendente adjunta de Apoio ao SINGREH e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico, Renata Maranhão. Participe!

O evento desafia os(as) estudantes do Brasil a realizarem, com suas escolas e comunidades, mutirões e projetos para conservação das águas, nascentes, riachos, açudes e lagoas no País. Essa iniciativa, que se desenvolveu após a 5ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), foi proposta pela ONG LiveLab e é apoiada pela ANA e pela União dos Escoteiros do Brasil (UEB).

Segundo o coordenador de projetos da LivLab, Gelmo Sousa, a importância desse projeto é fundamental para crianças e jovens. “Nosso objetivo principal é mostrar para essa galera que eles têm uma oportunidade de descobrir a abundância do seu território, perceber os desafios, as potencialidades, tudo isso a partir do cuidado com a água [...] É uma oportunidade para que os meninos e as meninas mergulhem na história do seu lugar, que chamamos por aqui de lugar encantado”, disse Sousa.

O coordenador ressaltou, ainda, o papel da Primavera X no envolvimento dos(as) estudantes na temática da preservação das águas. “Isso nos traz um sentimento de pertencimento de todo mundo que participa. Vamos nos conhecendo, construímos alianças, vamos juntando todo mundo para mostrar que juntos conseguimos transformar a nossa realidade. Essa é uma das mensagens que a Primavera nos traz também”, concluiu Gelmo.

A primeira edição desse evento aconteceu em 2018, envolvendo aproximadamente 10 mil escolas de todo País. No ano seguinte, 2019, aconteceu a segunda edição após o sucesso inicial. Nesse contexto, a Primavera X é uma ação temática dividida em seis missões, que serão divulgadas semanalmente aos jogadores(as) inscritos(as). A cada atividade essa galera será desafiada a descobrir novas habilidades até o grande dia, que é no mutirão da Primavera X, quando descobrirão como uma comunidade motivada é capaz de fazer o bem.

Na temporada de 2019, mais de 4 mil pessoas, de 25 unidades da Federação, se reuniram em favor do cuidado das águas por meio da Primavera X. A metodologia dessa iniciativa é desenvolvida pela LiveLab, organização de inovação social sem fins lucrativos, que visa a despertar o espírito criativo e empreendedor de cada um(a) para promover iniciativas de transformação local e gerar um impacto em grande escala.

Nessa nova edição de 2023, os(as) participantes vão receber a missão 1, em 22 de setembro, no site https://primaverax.org.br/ , e terão até o final de outubro para realizarem suas atividades (missão 6). A cada segunda-feira, jovens e crianças serão motivados, através de tarefas, a conhecerem mais sobre a microbacia da região e a melhor maneira de cuidarem dela. Esse projeto é uma gincana nacional liderada por crianças e jovens, com ajuda das pessoas e comunidades. Desse modo, todos precisam colaborar com os recursos necessários para cumprirem as missões.

Em seguida, os(as) inscritos(as) serão estimulados(as) a criar divulgações nas mídias sociais para atrair ainda mais pessoas nessa mobilização. Dessa forma, a gincana da Primavera X contribuirá para a compreensão da necessidade do cuidado com as águas e o meio ambiente. Além disso, ainda será incentivada a valorização do trabalho em equipe.

O método de ensino da Primavera X e da 5ª Conferência se relaciona com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, 6, 11 e 14 que são respectivamente voltados às temáticas da educação de qualidade; água potável e saneamento; cidades e comunidades sustentáveis; e vida na água.

Etapas da Primavera X

A LIGA – Formação da liga A MICROBACIA - Conhecer a microbacia hidrográfica do seu território A REDE - Procurar as pessoas que podem ajudar nessa jornada A SOLUÇÃO - O que a liga pode fazer em prol da sua microbacia? A CAMPANHA - Chamar todo mundo! Aprender sobre o poder do coletivo. O MUTIRÃO - O grande dia da Primavera X! Chegou o momento de ver todo o conjunto em ação.

