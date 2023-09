Governo do Estado e Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS firmarão parceria para pesquisa em eventos climáticos

No encontro, pesquisadores da UFGRS apresentaram estimativa de áreas urbanas inundadas durante a enchente no Vale do Taquari -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) recebeu, nesta segunda-feira (18/9), pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Durante o encontro, realizado no gabinete da secretaria, houve a entrega do relatório preliminar das áreas urbanas inundadas durante a cheia do Rio Taquari-Antas, no início do mês.

Os pesquisadores apresentaram para a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, e para os integrantes do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento uma estimativa das áreas urbanas que foram inundadas durante a enchente ocorrida nos dias 4 e 5 de setembro. O mapeamento abrangeu as cidades de Santa Tereza, Muçum, Encantado, Roca Sales, Lajeado e Estrela.

“Esse evento foi extraordinário, porém essas regiões já contam com registros históricos de enchentes. Enxergar as manchas de inundação e as pessoas impactadas auxiliará na construção de políticas públicas para o planejamento e adequações das áreas de risco. Os municípios do Vale do Taquari poderão servir de piloto para esse projeto que envolve governo e universidade”, pontuou Marjorie.

Para os municípios de Santa Tereza, Muçum, Encantado e Roca Sales, a metodologia utilizada consistiu na interpretação de imagens de satélite. Nos municípios de Lajeado e Estrela, foram utilizados pontos levantados em campo pela equipe técnica, além de processamentos utilizando um modelo digital de elevação (MDE).

“Não é de hoje que estudamos o Vale do Taquari, já temos um outro estudo bastante extenso, efetuado em 2014-2015. O produto entregue hoje é um levantamento preliminar, que iremos aprimorar. É necessário desenvolver uma cultura da prevenção para a região e esse estudo servirá de modelo para outras pesquisas futuras”, afirmou o diretor do IPH, Joel Goldenfum.

A ideia é que essa parceria entre governo e academia seja formalizada por meio de um termo de cooperação, que deverá ser assinado nos próximos dias. A partir daí, será possível concretizar uma proposta mais detalhada das ações a serem elaboradas de forma conjunta.