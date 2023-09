Sema e Fapergs lançam edital para selecionar projetos de monitoramento de Gases de Efeito Estufa

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), lançou, na quinta-feira (14/9), o Edital 05/2023 de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos Campos e nas Florestas. O edital é destinado a pesquisadores doutores interessados em executar projetos de pesquisa para medição do balanço de gases nas cadeias produtivas primárias da economia gaúcha.

O projeto será executado com recursos do Programa Avançar no valor global de R$ 15 milhões, com limite de R$ 5 milhões para cada proposta. O montante aplicado será destinado ao apoio das despesas de execução do projeto aprovado. O prazo máximo para a execução dos projetos será de três anos.

“O Estado tomou conhecimento dos diferentes métodos de monitoramento no Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que ocorre desde 2022. No evento, ao longo do tempo, as universidades e os pesquisadores, possuidores de cadeira permanente no fórum, tiveram oportunidades de apresentar as premissas dos estudos”, disse a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A secretária destacou que o governo entendeu a necessidade de fomento e conexão direta com os resultados, para que a política climática seja estratégica e efetiva. “Com o lançamento deste edital, reconhecemos a importância científica ao dar voz para as universidades. A parceria entre Sema e Fapergs fortalece nosso compromisso”, ressaltou Marjorie.

Segundo a coordenadora da Assessoria do Clima (Asclima), Daniela Mueller de Lara, a parceria com a Fapergs incentiva a produção de dados e estabelece parâmetros científicos, que servirão de base analítica na comparação de métricas de GEE. “Teremos a possibilidade de propor ações no desenvolvimento de técnicas produtivas que ofereçam as melhores estratégias de mitigação das emissões”, pontuou.

O diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, explicou que o investimento em pesquisas de monitoramento de GEE é crucial para compreender e combater as mudanças climáticas. “Essa cooperação com a Sema, por meio deste edital, contribui, globalmente, para a redução das emissões. Além disso, preserva a biodiversidade, orienta políticas públicas sustentáveis e promove a resiliência das comunidades locais.”

Os proponentes deverão realizar as inscrições até 6 de novembro, por meio eletrônico, no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SigFapergs), disponível aqui . A seleção das propostas será submetida à análise do comitê de avaliação, composto por membros da Sema e da Fapergs.

A divulgação do resultado final das propostas aprovadas está prevista para o dia 5 de dezembro de 2023, nos sites da Sema e da Fapergs.

Edital 05/2023 - Monitoramento de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos Campos e nas Florestas