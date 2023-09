Setor de mineração se beneficia com torres de energia solar

O mercado de energia solar vem se expandindo cada vez mais no país. Em janeiro deste ano, de acordo com dados da Absolar, a energia fotovoltaica alcançou a marca de 2º lugar em geração de energia elétrica, perdendo apenas para a energia eólica. Com tantos nichos utilizando de tal fonte, o mercado já acumula R$125 bilhões em investimentos e a expectativa para 2023 é que haja um aumento de 52% em potência instalada.

Originalmente usada como opção para a geração de energia, a tecnologia fotovoltaica começa a avançar em um dos setores mais importantes da economia brasileira, a mineração, como solução de iluminação das operações, conciliando redução de custos e maior praticidade, além de eliminar o uso de combustíveis fósseis nessa aplicação.

Componentes cruciais para a indústria de mineração, as torres de iluminação proporcionam condições de trabalho mais seguras e operações contínuas.

As soluções atualmente disponíveis no mercado brasileiro propiciam autonomia de uso que pode atingir até quatro jornadas noturnas, além de tecnologia que permite o carregamento das placas solares mesmo em condições climáticas desfavoráveis.

“As placas solares fazem parte da estrutura da torre de iluminação, sendo necessário apenas posicioná-las no local desejado, com as placas abertas para o funcionamento do equipamento. O carregamento é feito a partir da energia solar e é efetivado mesmo em dias nublados”, explica Arthur Lavieri, CEO da Tecnogera, empresa brasileira especializada em soluções e locação de equipamentos de energia temporária e iluminação, que conta com sedes e equipes nas principais regiões mineradoras do país.

Características da iluminação

A mineração é uma atividade que frequentemente opera 24 horas por dia, em ambientes subterrâneos ou em áreas remotas e isoladas. A iluminação adequada é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores, prevenindo acidentes e melhorando a visibilidade em áreas de risco.

Com a iluminação fornecida pelas torres, é possível manter a produtividade em níveis elevados durante as operações noturnas, prolongando o tempo disponível para a extração mineral, o que por sua vez, ajuda a otimizar o processo e reduzir custos. Além disso, de acordo com Arthur, a utilização de modelos movidos a energia solar garante a qualidade de iluminação e oferece ganhos para as mineradoras, conferindo agilidade no carregamento das baterias.

“É importante reforçar que a torre de iluminação solar garante a mesma luminosidade dos modelos a diesel, com destaque para os benefícios de economia e sustentabilidade”, completa Lavieri.

Para saber mais, basta acessar: www.tecnogera.com.br