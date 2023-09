Comissão aprova medidas para incentivar o uso de veículos elétricos

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei (PL 2156/21) com medidas para estimular o uso de veículos elétricos.

O texto aprovado estabelece a Política Nacional de Mobilidade Elétrica, que determina, entre outros pontos:

incentivos à aquisição de veículos elétricos;

a viabilização de uma rede de pontos de carregamento de baterias desses veículos;

a adoção de medidas que facilitem a conversão em elétricos de veículos com motor a combustão;

a adoção de medidas para assegurar a comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica; e

a gestão de operações da rede de mobilidade elétrica.

O deputado Acácio Favacho (MDB-AP), relator na matéria, concordou com os argumentos do autor, deputado licenciado Júlio Cesar Ribeiro (DF), mas propôs emenda que a instalação de pontos de carregamento de acesso privativo em edifícios novos deve ser apenas incentivada, em vez de obrigatória, como previsto no texto original.

“Este ajuste é importante para que a implantação de acordo com as reais necessidades da população e as demandas de mercado”, disse Favacho.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será ainda analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.