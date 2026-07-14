Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

TJSP absolve empresário Thiago Brennand de acusação de estupro

Decisão é da 2ª Câmara de Direito Criminal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/07/2026 às 00h25

A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) absolveu o empresário Thiago Brennand em um segundo processo, no qual havia sido condenado em primeira instância por forçar a prática de atos sexuais e ameaçar a vítima . A tese da defesa é que os atos foram consensuais e a outra parte, uma estudante de medicina, tinha condições de responder por seus atos.

No processo, de dezembro de 2022, Brennand foi acusado de conduzir a mulher para um hotel enquanto ela estava fora de si, forçando atos sexuais durante a madrugada e o dia seguinte. Na acusação em primeira instância, a promotoria assumiu ainda acusação dela de que um motorista ou segurança estava armado na porta do quarto de hotel, onde ela ficou, e que o ato foi gravado sem sua anuência. Inicialmente, o empresário havia sido condenado a oito anos de prisão e ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais.

Atuam na defesa de Brennand os advogados Alberto Toron e Luiza Oliver. O processo tramita em segredo de Justiça. Segundo a assessoria do TJSP limitou-se a informar que a 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP absolveu o réu no processo em que respondia na 30ª Vara Criminal.

Brennand segue preso em regime fechado, uma vez que foi condenado em outros processos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 14 horas

Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro na prisão domiciliar

Senador postou, nas redes sociais, carta escrita pelo pai em seu favor

 (Foto: Reperodução / Portal In Foco RS)
Justiça Criminal Há 21 horas

Homem é condenado a mais de oito anos de prisão por aplicar golpes em estabelecimento comercial

Sentença reconheceu sete crimes de estelionato praticados com uso de comprovantes bancários antigos para simular pagamentos.
Justiça Há 2 dias

STF bloqueia R$ 6 milhões de Eduardo Cunha por indicação de emendas

Dino afirma que ex-deputado direcionava recursos mesmo sem mandato
Justiça Há 3 dias

Moraes manda soltar ex-prefeito de Belford Roxo, após prisão com fuzil

Márcio Canella responderá em liberdade com medidas cautelares

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

Confira as principais datas do calendário eleitoral

Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
Sensação
1.88 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 7 horas

TJSP absolve empresário Thiago Brennand de acusação de estupro
Direitos Humanos Há 7 horas

ECA completa 36 anos entre avanços e desafios para proteger crianças
Tecnologia Há 9 horas

Excesso de sistemas corporativos gera exaustão em empresas
Câmara Há 9 horas

Projeto isenta setor agropecuário de corte linear em incentivos tributários
Tecnologia Há 9 horas

Nova atualização do WhatsApp deve transformar o atendimento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,00%
Euro
R$ 5,87 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,373,85 +0,88%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias