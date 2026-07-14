Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

ECA completa 36 anos entre avanços e desafios para proteger crianças

Crianças e adolescentes seguem expostos a velhas e novas violências

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/07/2026 às 00h25

O Brasil comemorou nesta segunda-feira (13) os 36 anos da Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A data abre a semana dedicada à legislação e estimula debates sobre políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes.

O ECA foi uma das primeiras leis aprovadas após a Constituição de 1988 e consolidou o princípio da prioridade absoluta à proteção de crianças e adolescentes. Em situações específicas previstas na legislação, algumas medidas podem se estender até os 21 anos.

“Por causa do ECA, a gente consegue enxergar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos”, resume a assistente social Andressa Ferreira Cândido, que trabalha na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Paraná, onde promove clubes de leitura junto a adolescentes que estão internados no sistema socioeducativo do estado.

Segundo a especialista, há motivos para comemorar os 36 anos do ECA. Desde sua criação, o país reduziu a mortalidade infantil, universalizou o acesso ao ensino fundamental, aperfeiçoou as regras de adoção e estruturou uma rede nacional de conselhos tutelares eleitos pela população.

Conquistas e lacunas

Está incompleta, no entanto, a travessia para que crianças e adolescentes tenham garantidos e respeitados todos os seus direitos, pondera Maurício Cunha, presidente executivo do ChildFund Brasil, ONG com sede nos Estados Unidos e que tem como missão apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

“Houve grandes avanços, mas quando a gente olha para os desafios, a gente vê que eles também cresceram muito”, lamenta o presidente do ChildFund Brasil.

“Andamos menos que deveríamos. Por exemplo, o tema do orçamento da criança adolescente: não temos o monitoramento do orçamento da criança. Não conseguimos mensurar o quanto que a gente consegue que está sendo investido de fato na criança e no adolescente, porque isso está espalhado em diversas rubricas, na saúde, na assistência social e na educação”, assinala Cunha que é especialista em política pública e defende a ampliação da oferta de creches. “Um terço das crianças ainda não tem acesso a creche.”

Retrocessos e riscos digitais

Para o presidente do ChildFund Brasil, além de faltar alguns passos na efetivação de direitos previstos no ECA, há retrocessos e novos riscos graves como à exposição à violência, ao abuso sexual e ao bullying .

“Tem um tema que eu afirmo que a gente regrediu. É o tema das violências, seja a violência física, psicológica ou sexual. Digo que houve regressão porque houve nesse período o advento da internet. Você tem centenas de milhares de criminosos navegando na rede, criando redes de pedofilia, acessando sites, trocando imagens, se passando por criança.”

Para Maurício Cunha, “o ECA digital, recentemente instituído, aponta caminhos para a melhoria. Ele traz um potencial grande de melhora ao responsabilizar as big techs . Ao impor mecanismos, por exemplo, de verificação de idade. Então, é um avanço significativo.”

Em sua percepção, “o ECA Digital precisa ser melhor regulamentado. Por exemplo, a gente ainda não sabe como vão funcionar esses mecanismos de verificação de idade.”

Maioridade penal

Além dos desafios do mundo virtual, o país ainda enfrenta problemas históricos, como o envolvimento de adolescentes em atos infracionais e a consequente internação no sistema socioeducativo. “O sistema é muito oneroso. Um menino parar nessa condição, chegar a essa condição, é a falência da sociedade”, lamenta.

“Mais importante seria trabalhar com políticas públicas eficazes, com o fortalecimento das capacidades protetivas familiares, e a prevenção para que um menino não precise chegar a qualquer forma de encarceramento.”

Para a assistente social Andressa Ferreira Cândido a “internação” no sistema socioeducativo, sob a responsabilidade do Estado, “tem estrutura de privação de liberdade, que é muito semelhante ao sistema penitenciário.”

Cândido estranha quem defenda a prisão de adolescente e a redução da maioridade penal. Segundo ela, o risco é de serem recrutados por facções criminosas. “Indo para o sistema prisional comum, esse adolescente de 16, 17 anos, ele vai estar em contato com pessoas mais velhas, que vão utilizá-los. Eles vão acabar sendo aviãozinho dentro das penitenciárias.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 11 horas

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão

Ação conjunta na BA e em PE também flagrou exploração mineral ilegal

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Francy Baniwa: "Quando um parente entra, estamos representados

Primeira docente Baniwa da USP vê conquista como coletiva

© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Brasil ainda mede mal os impactos do racismo, diz especialista

Pesquisadores negros criam núcleo para estudar desigualdade racial
Direitos Humanos Há 3 dias

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio

Encontro foi organizado pelo CNDH em Belém

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

TRE-RJ vai pedir que tropas federais atuem no estado nas eleições

Desde 2012, as eleições no RJ contam com a presença das Forças Armadas

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
Sensação
1.88 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 7 horas

TJSP absolve empresário Thiago Brennand de acusação de estupro
Direitos Humanos Há 7 horas

ECA completa 36 anos entre avanços e desafios para proteger crianças
Tecnologia Há 9 horas

Excesso de sistemas corporativos gera exaustão em empresas
Câmara Há 9 horas

Projeto isenta setor agropecuário de corte linear em incentivos tributários
Tecnologia Há 9 horas

Nova atualização do WhatsApp deve transformar o atendimento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,00%
Euro
R$ 5,87 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,373,85 +0,88%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias