Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Projeto facilita Bolsa Família em caso de pessoa com deficiência que necessite de cuidador

Proposta exclui do cálculo da renda familiar o BPC recebido pela pessoa com deficiência; a Câmara analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/07/2026 às 18h35
Projeto facilita Bolsa Família em caso de pessoa com deficiência que necessite de cuidador
Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 393/26 exclui do cálculo da renda familiar do Bolsa Família o Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebido por pessoa com deficiência que necessite da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

O autor, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), ressaltou que nesses casos o BPC não representa renda extra, pois substitui a renda do cuidador, que deixa de trabalhar para prestar assistência.

"O benefício, na prática, substitui a capacidade laboral do cuidador, frequentemente a mãe, que se vê impossibilitada de exercer atividade remunerada em razão da dedicação integral aos cuidados da pessoa com deficiência", afirmou o deputado.

Além disso, a proposta reduz em R$ 200 o Benefício Complementar pago às famílias compostas por uma pessoa. A redução não se aplica às pessoas com deficiência ou àquelas com incapacidade permanente para o trabalho.

O autor explicou que a redução do auxílio torna a distribuição dos recursos mais equilibrada, pois permite incluir famílias atualmente excluídas do programa "sem ampliação do gasto público total".

Regra atual
Atualmente, a Lei 14.601/23 , que institui o Bolsa Família, prevê que o BPC integra o cálculo da renda familiar per capita para fins de acesso ao programa. A legislação também garante um Benefício Complementar para assegurar que cada integrante da família receba, no mínimo, R$ 142 por mês, sem diferenciar famílias unipessoais das demais.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais

Proposta também altera limite para compensação de prejuízos fiscais de empresas de resseguros e retrocessão

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes

Doações também poderão contemplar protetores e ONGs; a Câmara dos Deputados analisa a proposta

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto aumenta pena por maus-tratos contra cães e gatos

Proposta em análise na Câmara prevê reclusão de quatro a oito anos e impede substituição da prisão por multa

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto cria sistema nacional para prevenir violência contra jovens

O Projeto de Lei 462/26 institui o Sistema Nacional de Prevenção à Violência Juvenil. O objetivo é reduzir a violência letal e não letal contra jov...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto cria sistema para monitorar medidas protetivas e suspender porte de arma de agressor

A Câmara dos Deputados analisa a proposta

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias