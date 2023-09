CCJ aprova proposta que reconhece a Festa de Nossa Senhora Achiropita como manifestação cultural nacional

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2475/21, que reconhece a Festa de Nossa Senhora Achiropita, realizada no mês de agosto na cidade de São Paulo, como manifestação cultural nacional.

O relator, deputado Marangoni (União-SP), recomendou a aprovação da proposta. Como tramitava em caráter conclusivo e já havia sido aprovado pela Comissão de Cultura, o texto deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise do Plenário da Câmara.

Segundo o ex-deputado Geninho Zuliani (SP), autor do projeto, cerca de 200 mil visitantes de todo o Brasil participam da celebração católica, um público maior do que o registrado em evento similar na Itália. “Toda a renda arrecadada com o trabalho de mais de mil voluntários financia e mantém obras sociais”, disse.

A paróquia Nossa Senhora Achiropita de São Paulo teve origem em 1908, com imigrantes italianos. A tradição diz que, por volta do século VII, na cidade de Rossano, região da Calábria, uma pintura da Virgem Maria foi retratada de forma milagrosa numa igreja. “Achiropita” significa que não foi feita por mãos humanas, mas por meio de intervenção divina.