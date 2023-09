Comissão aprova criação de fundo para financiar enfrentamento a pandemias

Lia Bianchini/MST Produção de assentamento do MST A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a atuação do Movimento dos Tra...

Câmara dos Deputados Há 2 minutos Em Câmara dos Deputados Cancelada audiência da CPI do MST sobre feiras promovidas por movimentos sociais do campo Lia Bianchini/MST Produção de assentamento do MST A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a atuação do Movimento dos Tra...