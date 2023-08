Ampliado com recursos do programa Avançar, Hospital Geral de Caxias do Sul inaugura 70 leitos

Secretária Arita Bergmann conversa com equipe do hospital durante visita à instituição -Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou, na tarde desta quinta-feira (31/8), da abertura de 70 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que vão qualificar o atendimento no Hospital Geral de Caxias do Sul. Os leitos serão usados no prédio principal e na nova ala – um edifício de nove andares totalmente voltado ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), inaugurado em abril com investimento de R$ 15 milhões do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado.

Os leitos foram habilitados pelo Ministério da Saúde com o repasse de R$ 53 milhões anuais à instituição para custeio. Do total, 55 são leitos abertos na nova ala e 15 foram reativados na estrutura tradicional do hospital. Nas últimas semanas, dez pacientes de UTI adulto e dez de UTI pediátrica foram transferidos para a nova ala. A transferência de mais internados será concluída em setembro com 27 leitos de enfermaria e a abertura de dez novos leitos de UTI neonatal.

“Estamos testemunhando como o recurso público de fato se transforma em serviços para a população”, destacou Arita. “Temos 70 novos leitos de UTI de alta qualidade, com equipamentos modernos e tecnologia de ponta em um hospital que é orgulho para o Estado.”

Melhora no atendimento

“Para Caxias, é uma grande conquista, a maior que tivemos desde a abertura do próprio Hospital Geral”, disse a secretária de Saúde do município, Daniele Meneguzzi. “Essa ampliação do número de leitos e da oferta de serviços vai significar, não só para a cidade, mas para toda a região Nordeste do Estado, o aumento da oferta e um acesso facilitado a serviços de alta complexidade.”

Para o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, a ampliação de leitos no Hospital Geral vai melhorar e qualificar o atendimento no município. “É um alento não apenas para a cidade, mas para a área de cobertura do Sistema Único de Saúde como um todo”, comentou.

Já o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) – gestora do hospital –, Dom José Gilson, lembrou da mobilização da comunidade local para a abertura do novo prédio, cuja construção durou nove anos. “Quem ganha com isso é quem precisa de saúde. Sabemos que este hospital é procurado por pessoas mais carentes, que agora terão um atendimento melhor”, salientou.

Mais 170 profissionais

O diretor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Gelson Leonardo Rech, lembrou que 200 professores e 650 estudantes circulam pelo hospital. Ele também destacou a contratação de 170 profissionais para o atendimento, entre enfermeiros e profissionais das áreas assistencial e administrativa. “Não se abre leitos de qualquer forma. Os funcionários foram treinados e formados em tempo hábil”, explicou.

“É um hospital regional que cresce, e o esforço vale a pena”, disse o diretor-geral do hospital, Sandro de Freitas Junqueira. “Esses leitos, que colocamos à disposição da região, vão ajudar a organizar o atendimento”.

Junqueira também destacou o trabalho do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae), da Secretaria da Saúde (SES), na elaboração dos argumentos técnicos apresentados ao Ministério da Saúde, em Brasília, para a definição dos recursos liberados pelo governo federal.

Além dos aportes para a abertura do novo prédio, mais R$ 7 milhões já foram direcionados pelo Estado ao Hospital Geral. Estão sendo investidos R$ 3 milhões pelo Avançar, através da SES, na melhoria da estrutura – como a construção de uma passarela de interligação entre os dois prédios e uma nova cobertura. Outros R$ 4 milhões serão destinados à adequação da rede elétrica.