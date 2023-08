Banco de leite da Maternidade Darcy Vargas é padrão ouro de qualidade e referência para SC

A Maternidade Darcy Vargas (MDV), de Joinville, dedicou o mês de agosto a ações de incentivo à amamentação e divulgação do trabalho realizado no Banco de Leite Humano (BLH) da instituição. Padrão Ouro de qualidade, o serviço é centro de referência para Santa Catarina, certificado pelo Ministério da Saúde, e possibilita o aleitamento materno de bebês internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e na UTI Neonatal.

Ao longo do Agosto Dourado, atividades foram realizadas para servidores e comunidade, entre elas: rodas de conversas entre os profissionais e mamães, apresentações musicais, palestras, ações envolvendo a Casa Gestante Bebê e Puérpera, entre outras.

O Banco de Leite Humano da MDV foi fundado em 1980 para atender as mães e bebês que precisavam de auxilio na amamentação. Em abril de 1999, o serviço se tornou referência estadual e desde então é destinado a treinamento e capacitação de recursos humanos para outras unidades de Santa Catarina.

A rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), estabelecida em 1998, por iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, tem a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de coletar e distribuir leite humano com qualidade certificada e contribuir assim para a diminuição da mortalidade infantil. Em 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a rBLH-BR como uma das ações que mais contribuíram para redução da mortalidade infantil no mundo.



Benefícios do leite humano

O leite materno é um alimento completo. A amamentação exclusiva é recomendada até o 6º mês de vida do bebê;

Ele é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite. Além disso, é rico em anticorpos, protegendo a criança de muitas doenças como diarreia, infecções, respiratórias, alergias;

A amamentação favorece o contato entre a mãe e o bebê, e contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança;

Sugar o leite é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, ajuda a ter dentes bonitos, desenvolver a fala e ter boa respiração.

Para mais informações sobre a doação de leite humano entrar em contato com o BLH pelo telefone: (47)3481-0151

